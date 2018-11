Oppositie hakt in op minister over ‘soap‘ rond Stint-drama

Inmiddels is duidelijk dat de bewindsvrouw ingreep ondanks signalen van een kinderdagverblijf in Amsterdam en een mededeling van haar eigen staatssecretaris, Stientje van Veldhoven (D66). Die meldden allebei dat informatie van de verkeersinspectie (ILT) over de onveiligheid van de Stint overdreven zou zijn. De minister rapporteerde deze twijfels niet aan de Tweede Kamer.



,,Het is in en in triest dat zo‘n vreselijk tragisch ongeluk moet leiden tot dit debat”, aldus PVV‘er Roy van Aalst die een motie van wantrouwen overweegt tegen Van Nieuwenhuizen.



De PVV‘er spreekt van ‘een puinhoop op het ministerie‘. ,,Bewindslieden gaan rollebollend over straat, het is gênant. Ik weet niet meer wie ik moet geloven. De PVV is klaar met deze verschrikkelijk slechte soap.”