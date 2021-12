Oppositie fileert doorstartkabinet: ‘megabezuiniging’ op de zorg en stikstofbeleid vallen verkeerd

Lilian Marijnissen (SP) vindt dat het ‘doorstartkabinet’ veel te veel bezuinigt op de zorguitgaven. ,,En dat in coronatijd! Er komt geen salarisverhoging voor zorgpersoneel, de marktwerking in de zorg wordt niet aangepakt. Dit is ongelooflijk.”



De komende jaren gaat er eerst fors meer geld naar de zorg - met 100 miljard per jaar nu al een kwart van de rijksbegroting - maar uiteindelijk bezuinigt het kabinet op de uitgaven. Aan het einde van de rit boekt de coalitie 5 miljard euro aan bezuinigingen in. Dat geld wordt vooral bespaard door strenger te selecteren wat nog vergoed wordt (zinnige zorg), door scherpere afspraken over medicijnvergoedingen.

PVV-leider Geert Wilders spreekt van een ‘nachtmerrie voor Nederland'. ,,Dit is het grootste gedrocht wat ik ooit heb gezien. Een kabinet dat 60 miljard uittrekt voor het klimaat en stikstof, extra geld besteedt aan ontwikkelingshulp en niet één maatregel om de asielinstroom te beperken. Was Rutte afwezig bij de onderhandelingen? Dit is het kabinet Klaver-Kaag, dat is niet waar Nederland op zit te wachten.”

PvdA-leider Lilianne Ploumen mist ‘socialere en eerlijkere keuzes’, een andere koers is volgens haar ‘nodig en mogelijk’. Liever ziet ze ‘hogere lonen, een hogere AOW en investeringen in de zorg’. ,,Terwijl bij de coalitie applaus klinkt voor het bereikte akkoord, is het voor veel Nederlanders geen feestmaand”, zegt Ploumen.

Volledig scherm Geert Wilders. PVV. © ANP

Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet het stikstofprobleem slechts verplaatst: ,,Van Gelderland naar Flevoland, van Brabant naar Noord-Nederland.” Het inkrimpen van de veestapel (het verminderen van het aantal varkens, koeien en kippen in Nederland) is ‘opnieuw ‘t grote taboe’, vindt Ouwehand.

GroenLinks-leider Jesse Klaver twijfelt of de coalitie de ‘mooie woorden’ waarmaakt: ,,Ik heb grote twijfel of deze coalitie de mooie woorden in het regeerakkoord wel waar gaat maken”, zegt Klaver in een eerste reactie. De problemen die het nieuwe kabinet moet oplossen zijn ‘niet nieuw’, terwijl juist dezelfde mensen aan het stuur zitten, aldus de oppositiepoliticus. Ondanks veel geld, blijft een ‘echte oplossing’ uit rond het stikstofprobleem, vindt Klaver.

SGP-leider Kees van der Staaij heeft ‘gemengde gevoelens’ bij de inhoud van het coalitieakkoord. Hij schrijft op de website van de partij ‘absoluut niet gerust’ te zijn op ‘welke kant het opgaat’. De voorman doelt daarmee op de passages over medisch-ethische kwesties, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs, zegt hij.

Ook vreest hij dat de financiële rekening van alle plannen bij de jongere generaties belandt. Van der Staaij wil erop letten of de plannen betaalbaar zijn en goed uit te voeren. ,,Financiële degelijkheid hoort een basisregel te zijn van goed beleid.”

Volledig scherm Kees van der Staaij (SGP). © ANP