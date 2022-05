Oppositie fel over verwijderde sms’jes Rutte: ‘Handelde de premier wel in de geest van de wet?’

met video Rutte in toespraak Oekraïens parlement: ‘Oekraïne kan rekenen op onwrikbare steun’

Premier Mark Rutte heeft vanmorgen op verzoek van Oekraïense president Zelenski via een liveverbinding het Oekraïense parlement in Kiev toegesproken. Dat deed hij in het geheim in verband met de veiligheid van zijn Oekraïense collega's.

12 mei