Opluchting bij kabinet na ‘ja’ van bonden

Het kabinet is opgelucht nu de achterbannen van de belangrijkste bonden FNV en CNV hebben ingestemd met het pensioenakkoord. Na bijna tien jaar onderhandelen kan worden begonnen met het uitwerken van een nieuw pensioenstelsel.

Volgens premier Mark Rutte is er sprake van ‘een echt Nederlands compromis’. ,,Er ligt echt een heel afgewogen pakket dat aan alle wensen van alle partijen zo goed mogelijk tegemoetkomt.’’ Volgens hem heeft niemand helemaal zijn zin gekregen, maar krijgen ouderen méér zicht op indexatie van hun pensioen en krijgen mensen met een zwaar beroep de ruimte eerder te stoppen met werken. ,,En waar het kabinet te stevig is geweest met de verhoging van de pensioenleeftijd, daar wordt nu een matiging in aangebracht.’’



Meest opgelucht is minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Hij onderhandelde de afgelopen maanden voor en achter de schermen met alle betrokkenen in de hoop hen op één lijn te krijgen. Nadat vorige week woensdag een principe-akkoord werd gesloten, hielden de vakbonden een slag om de arm. Zij wilden eerst hun leden raadplegen.



,,De leden van FNV en CNV hebben hun stem laten horen. We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Daarom ben ik erg blij met deze uitslag’’, reageert hij.

Werkgevers

Ook de werkgevers reageren verheugd. In een gezamenlijke verklaring stellen ze dat door het pensioenakkoord mensen ‘meer vertrouwen kunnen krijgen in hoe we met de pensioenen en de oudedagsvoorziening omgaan’. ,,Nu komt het aan op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid, zodat mensen, ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord, snel het verschil en de positieve effecten gaan merken.’’

Quote Het grootste probleem wordt niet opgelost, namelijk de absurd lage rekenrente Corrie van Brenk

Niet blij

Maar niet iedereen is blij. Volgens PVV-leider is de uitslag van het ledenreferendum bij de bonden ‘zeer teleurstellend'. Volgens hem worden de pensioenbelangen ‘verkwanseld’. ,,76 Procent van 375.000 FNV-ers stemden ja. Dat zijn 285.000 mensen plus nog van wat andere bonden. Zij beslissen dus voor 17 miljoen Nederlanders dat AOW-leeftijd gewoon naar 67 jaar gaat en nog hoger. Gekkenwerk!’’

Politieke partij 50Plus riep de leden van de FNV afgelopen week op tegen het akkoord te stemmen. Dat is niet gebeurd. ,,Wij betreuren die uitslag’’, zegt Kamerlid Corrie van Brenk, in het verleden voorzitter van vakbond AbvaKabo. ,,Het grootste probleem wordt niet opgelost, namelijk de absurd lage rekenrente. De ongedekte cheques van het pensioenakkoord zorgen ervoor dat we niet weten waar nu ‘ja’ tegen gezegd is.’’

Positief

GroenLinks-leider Jesse Klaver is daarentegen positief. Vooraf hadden oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zich al achter het pensioenakkoord geschaard. ,,Goed nieuws voor mensen in zware beroepen die eerder kunnen stoppen met werken en voor mensen die nu geen pensioen kunnen opbouwen.’’

|Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is het ‘heel belangrijk’dat het pensioenakkoord nu kan worden doorgevoerd. ,,Het zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat, dat er meer bescherming komt voor zelfstandigen, dat wie het nodig heeft eerder kan stoppen met werken en dat onnodige korting volgend jaar worden voorkomen.’’