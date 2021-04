Ophef over ‘gouden’ entree van tijdelijke Tweede Kamer: ‘Het lijkt wel een casino’

De publieksingang is ontworpen door Zecc Architecten uit Utrecht. Bij de bouw is gerecycled materiaal gebruikt. ,,Wij noemen de kleur niet goud, maar messing-geel’’, zegt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf. Die gele kleur komt overal terug in het interieur van de tijdelijke Tweede Kamer: muren, zitjes, tafels en zelfs de kluisjes voor bezoekers zijn ‘messing-geel’.



De nieuwe entree is al een tijdje af. ,,De bezoekersingang is sinds november te zien voor voorbijgangers’’, aldus de woordvoerder. Komende zomer verkast de Tweede Kamer naar het gebouw. Het parlement blijft er 5,5 jaar: dat is de periode die is uitgetrokken voor een grootscheepse renovatie van het Binnenhof.



In de tijdelijke Tweede Kamer zat tot een paar jaar geleden het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gebouw stamt uit de jaren 80 en heeft als bijnaam ‘de Apenrots’, de architect was Dick Apon. Het gebouw is voor ruim 160 miljoen euro verbouwd. Ex-Kamervoorzitter Khadija Arib verzette zich lange tijd tegen de tijdelijke verhuizing. Uiteindelijk stemde de Kamer er begin dit jaar toch mee in.