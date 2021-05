Op de wie-wil-met-wie-vraag laten Hoekstra en Segers hun hoekige houding varen

CDA-leider Wopke Hoekstra deed na zijn gesprek met Hamer zijn best om zich op de vlakte te houden, maar het pantser van afwachtend politicus vertoont toch wat scheurtjes. Tot nu hield het CDA kabinetsdeelname verre van zich, al was het maar omdat CDA’er Pieter Omtzigt zijn zegen nog niet gaf. Toch maakte Hoekstra voor het eerst in de formatie duidelijk dat hij coalitievorming niet uitsluit. ,,Ik kan mij zeer wel voorstellen dat wij als CDA in de oppositie gaan, maar kan mij ook zeer wel voorstellen dat we deel worden van een volgend kabinet”, aldus Hoekstra.