Oordeel OMT: Restaurants kunnen mogelijk gewoon openblijven

VIDEO Jongeren willen gratis anticoncep­tie en verplicht les over aangeven seksuele grenzen

6 oktober Jongeren willen tijdens seksuele voorlichting meer dan alleen les over voortplanting of hoe je een zwangerschap of soa kunt voorkomen. Tachtig procent wil dat er op school verplicht les wordt gegeven in het herkennen en respecteren van grenzen. Ook moet een nieuw kabinet meer geld steken in de aanpak van seksueel geweld en anticonceptie gratis beschikbaar stellen.