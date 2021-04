Ook verplicht in quarantaine na vaccinatie? Nee, vinden PvdA en D66: ‘Dit is onnodig’

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het onnodig om reizigers die al gevaccineerd zijn ook nog verplicht vijf dagen thuisquarantaine op te leggen, zoals het kabinet voorstelt: ,,We moeten niet lichtzinnig doen over zo'n huisarrest”, zei Paternotte in de Tweede Kamer. ,,Het is disproportioneel. Laten we landen als Ierland, Griekenland, Denemarken, Spanje, de VS en het VK volgen: die kennen allemaal al een vorm van uitzondering voor mensen die een prik gehad hebben.”

Alleen voor landen met een uitzonderlijk coronarisico - bijvoorbeeld rond wil woekerende nieuwe varianten - zou alsnog de quarantaineplicht moeten gelden als extra ‘slot’ op de deur, vinden D66 en PvdA. ,,Nu zouden dat bijvoorbeeld India en Brazilië zijn”, zei Paternotte.

Boete: 435 euro

Het kabinet wil met een nieuwe wet regelen dat reizigers uit risicolanden straks verplicht zeker vijf dagen in quarantaine gaan, ongeacht of ze met het vliegtuig, boot of auto komen. Na een negatieve testuitslag op dag vijf kan het huisarrest stoppen.

Op overtreding van de quarantaine komt een boete van 435 euro te staan. De reizigers kunnen worden gebeld of ze wel thuis zijn, ook een huisbezoek behoort tot de handhavingsmogelijkheden, al mogen toezichthouders niet ‘achter de voordeur’ komen. ,,We moeten voorkomen dat mensen met virusmutaties in de koffer weer naar Nederland komen”, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) eerder.

Reizigers moeten straks dan een verklaring bij zich hebben waarin alle reis- en contactgegevens staan. Er is sprake van een ‘zeer hoogrisicogebied’ als er een hoge mate van verspreiding van het virus is, als er gevaarlijke virusvarianten voorkomen of als er onvoldoende getest of onderzoek gedaan wordt. Dit wordt beoordeeld door het RIVM. Volgens die criteria staan nu heel veel landen ‘op rood’: een deel van de EU, een deel van de Aziatische landen en de meeste Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen zouden volgens de huidige maatstaven onder de quarantaineplichtige landen vallen.

Het is vooralsnog onduidelijk of een meerderheid de quarantainewet steunt, veel fracties noemen het een ‘zeer ingrijpende maatregel'. ,,Beperking van de grondrechten kan alleen als er echt geen andere alternatieven zijn, daar zijn we niet van overtuigd”, zei Eva van Esch namens de Partij voor de Dieren. Ook de SGP en FvD zijn zeer kritisch over de wet. ,,Nederland was een jaar lang een groot ziekenhuis en wordt nu een gevangenis”, fulmineerde Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. ,,We tuigen een enorme surveillance op, voor een virus als ebola zou ik dat snappen, maar voor corona is dit buitenproportioneel.”

Van Houwelingen vindt - net als de SGP - dat een vaccinatievrijstelling zoals bepleit door D66 en PvdA ‘een tweedeling’ veroorzaakt: ,,Als je met vrienden op stedentrip gaat moet de niet-ingeënte vriend eerst tien dagen na aankomst in quarantaine en thuis ook weer. Totaal onacceptabel. Het doet denken aan een periode dat een bevolkingsgroep niet in een bankje op een park mocht zitten.”

Deze impliciete vergelijking met de Tweede Wereldoorlog was tegen het zere been van de andere parlementariërs die het een ‘halflaffe Godwin’ (aldus SP’er Peter Kwint) en ‘totaal krankjorumme opmerking’ (CU-Kamerlid Mirjam Bikker) noemden: ,,De IC's liggen stampvol, zullen we er een aantal bezoeken?”, zei Bikker.

Later reageert minister De Jonge nog op de vragen en kritiek uit de Kamer. Het kabinet sleutelde langer dan een halfjaar aan het wetsvoorstel, het is de bedoeling dat de wet half mei ingaat.

