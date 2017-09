Ook traditie: stukken wéér gelekt

Enorm schandaal

De embargo-regeling, die sinds de jaren '50 geldt, werd eigenlijk pas voor het eerst in 1967 geschonden, toen het AVROTROS-programma Televizier twee weken (!) voor tijd al de inhoud van de miljoenennota naar buiten kwam. Het leidde tot een enorm schandaal toen, maar tegenwoordig is het lekken meer gemeengoed.



Alleen in 2009 ontstond er nog een rel toen het zonneklaar werd dat PvdA'er Paul Tang de gegevens aan RTL Nieuws had verstrekt. Hij stond vooral voor paal, zware consequenties had het niet.



Premier Rutte maakt zich er ook al niet druk meer over, zo lijkt het. Alleen SP-Kamerlid Ronald van Raak maakt zich jaarlijks nog druk. Al even traditioneel als het lekken en Prinsjesdag zelf, vraagt hij het kabinet al jaren om opheldering.



Lees meer over de gelekte Miljoenennota 2018 in ons dossier.