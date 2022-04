Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil fractie leiden

Kuiken is al Kamerlid sinds 2006. Bij de afgelopen verkiezingen stond ze op plek vier van de kieslijst. Mocht Kuiken fractievoorzitter worden, dan is het de tweede keer dat ze een vertrokken partijleider opvolgt. In december 2016 werd ze een aantal maanden fractievoorzitter nadat toenmalig partijleider Diederik Samsom er mee stopte. Tot aan de verkiezingen van maart 2017 nam zij toen de functie waar.

Als Kuiken nu fractievoorzitter wordt, moet ze het heel wat langer volhouden. De volgende Kamerverkiezingen staan pas gepland voor over drie jaar. Dat is ook de reden waarom ze lang twijfelde of ze zich wel kandidaat zou stellen. Een ander groot verschil met 2016 is dat er toen na het vertrek van Samsom al een nieuwe partijleider klaar stond. Dat was toenmalig minister Lodewijk Asscher die de interne lijsttrekkersverkiezing bij de PvdA had gewonnen. Als fractievoorzitter was Kuiken toen een tussenpaus.