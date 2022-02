Ook na Russische invasie wil Kaag niets beloven over compensatie energieprijs

De geldproblemen tellen ondertussen in rap tempo op. Naast de hoge inflatie van 6 procent, de hoogste piek sinds 1982, en - daaronder liggend - de stijgende energieprijzen, komt nu de onrust in Oekraïne. De gasprijs steeg gisteren al met 7,5 procent , de olieprijzen schoten omhoog. Rusland stelde zelfs al een ‘verdubbeling’ van de gasprijs in het vooruitzicht.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ergo: de Nederlandse burger - die een positief koopkrachtbeeld was voorgehouden door het kabinet-Rutte IV in december - ziet de portemonnee juist rap leger raken. Die belofte op een dikkere beurs noemde Kaag gisteren inmiddels een ‘intentie’. Ook zij ziet de tegenvallers immers optellen.

De Russische invasie noemde Kaag een ‘vreselijke ontwikkeling’. En bevestigde zij: ,,Dit kan ons ook economisch raken.” Toch wil Kaag nog geen enkele toezegging doen dat het kabinet dat leed gaat verzachten. Want: ofwel het kabinet laat de staatsschuld oplopen door compensatie te geven, of er wordt een hap genomen uit de 26,1 miljard euro die het kabinet de komende jaren extra wil besteden aan bijvoorbeeld klimaat, defensie en onderwijs. En daar, zegt Kaag, ‘zijn de investeringen ook echt heel hard nodig’.

Kaag houdt de blik dus stijf gericht op maart, als de meest actuele stand van de koopkracht van Nederlanders is doorgerekend. ,,Plan A is wachten op die berekeningen,’’ aldus Kaag. ,,We kunnen pas keuzes maken als we precies weten hoe we ervoor staan.”