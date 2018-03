Ook met een strafblad mag je gewoon de gemeenteraad in

In Eindhoven trekt de lijsttrekker van Forum040 zich terug nadat hij in opspraak was gekomen om een oude veroordeling voor mishandeling. Kandidaten van de Bredase Stadspartij stappen op omdat hun lijsttrekker een horecaverbod zou hebben en in het verleden is veroordeeld voor carjacking. Het CDA zit in zijn maag met een raadskandidaat in Echt-Susteren die in het verleden is veroordeeld voor een caféruzie waarbij iemand een gebroken schedel opliep.



Het liefst hebben we volksvertegenwoordigers van onbesproken gedrag. Toch zijn er legio voorbeelden van kandidaten voor de gemeenteraden met een vlekje. ,,Maar waarom zou iemand die ooit een scheve schaats heeft gereden niet een eerlijke kans verdienen als hij zich wil inzetten in de politiek?'' zegt Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders. De Bond zegt mee te hebben willen doen aan de raadsverkiezingen in meerdere gemeenten met lijsten van ex-gedetineerden. ,,Maar we waren te laat met het indienen van kandidatenlijsten. Dus hebben we nu maar vast de inschrijfformulieren voor de Tweede Kamerverkiezingen ingevuld.''