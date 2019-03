Ook geweld tegen doktersassistente levert altijd celstraf op

Gisteren meldde deze krant dat bijna twee op de drie doktersassistenten de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met geweld. Het gaat om schelden en dreigen, maar ook om spugen, vernielen, slaan, schoppen en dreigen met bijl, mes of vuurwapen.

Bruins: ,,Het is onacceptabel dat mensen die een publieke taak uitvoeren op welke manier dan ook agressief worden benaderd. Dus: altijd celstraf bij geweld tegen hulpverleners is ook altijd celstraf bij het aanvallen van een doktersassistente.’’

Geen taakstraffen meer

Toevallig maakte minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) vandaag bekend dat rechters straks geen taakstraffen meer mogen opleggen aan daders die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners en politieagenten. Zij moeten in alle gevallen de cel in, minstens een dag.

De bewindsman op Volksgezondheid heeft verder geconstateerd dat de aangiftebereidheid bij geweld laag is. Bruins gaat met de assistenten en met hun werkgevers, de huisartsen, in gesprek om daar verandering in te brengen.