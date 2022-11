Ook energiecompensatie voor huishoudens die verwarming delen

De regeling moet nog worden uitgewerkt en is bedoeld voor huishoudens die niet profiteren van het zogeheten prijsplafond. Met dat prijsplafond wil het kabinet huishoudens helpen met hun hoge energierekening. Wie een gemiddelde hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt, hoeft maar een maximum bedrag van zo'n 241 euro per maand te betalen. Dat plafond gaat 1 januari in.



Maar ongeveer een half miljoen huishoudens wordt met dat prijsplafond niet geholpen. Dat zijn vooral bewoners van appartementen die een aansluiting delen met anderen via zogeheten blokverwarming. Bij blokverwarming staat er bijvoorbeeld een grote cv-ketel in een gebouw die meerdere woningen verwarmt. Het kabinet komt nu met een aparte regeling om die huishoudens te helpen.



Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is de regeling nog niet klaar. Ook is nog onduidelijk of dat voor 1 januari lukt. En hoe hoog het bedrag wordt, kan de minister ook nog niet zeggen. ,,Maar dit is de manier waarop we het gaan doen. En ook als het later wordt dan 1 januari, zullen mensen ongeveer hetzelfde bedrag krijgen als zouden ze wel geprofiteerd hebben van het prijsplafond’’, zei hij vanavond in de debat met de Tweede Kamer.