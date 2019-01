Ook D66 wil uitzetstop asielkinderen: spanningen coalitie lopen verder op

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers legt zijn wens vanmorgen tijdens het wekelijkse coalitieoverleg op tafel. Volgens hem moet er ‘geen onomkeerbare stappen’ gezet worden zolang de discussie over een kinderpardon op volle toeren gevoerd wordt. De oproep voor een uitzetstop volgt op het pleidooi van het CDA om het kinderpardon te versoepelen. Daarmee is nu een Kamermeerderheid voor een ruimhartiger beleid.



ChristenUnie krijgt steun van partner D66. Rob Jetten liet zich bij aanvang van het overleg vanmorgen in soortgelijke woorden uit over de kwestie: ,,Het lijkt mij onverstandig gezinnen uit te zetten nu de discussie loopt.’’ Sybrand Buma (CDA) reageert terughoudend over een uitzetstop, maar klinkt niet onwelwillend. ,,Ik realiseer mij wel dat die vraag op tafel komt.’’ Hij wil snel een debat over een versoepeling van het kinderpardon.



Het onderwerp zorgt voor oplopende spanningen bij de regeringspartijen. Dat nu ook D66 een uitzetstop steunt, verandert de verhoudingen binnen de coalitie. De VVD staat over het onderwerp nu dus lijnrecht tegenover ChristenUnie en D66, en mogelijk CDA.