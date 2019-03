Ook D66 keert zich tegen renteverhoging leenstelsel

Belgische Europarle­men­ta­riër: Geld bijdrukken om klimaat te redden

7:56 ,,Waarom drukken we geen geld bij? We hebben dat gedaan om de banken te redden. We moeten dat ook doen om het klimaat te redden." Dat zegt Europees parlementslid Bart Staes in de Belgische krant De Zondag.