Ook D66-er Bergkamp wil Kamervoorzitter worden

Oud-verkenners door het stof: ‘Onze diepgevoel­de excuses’

29 maart De uitgelekte verkennersnota is een pijnlijke misser en had nooit zo mogen worden opgesteld, erkennen de voormalige verkenners. Dat over Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ‘functie elders’ geschreven werd, is ‘zeer ongepast’.