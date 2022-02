Ooit was OMT-chef en 'crisisdokter' Van Dissel vooral steunpilaar, nu ligt zijn OMT onder vuur

VIDEO OVV kritisch: Nederland was niet goed voorbereid op coronacri­sis, liet ouderen­zorg ‘aan lot over’

Nederland was niet klaar voor de coronacrisis. De voorbereiding was ondermaats, het ministerie van Volksgezondheid had geen draaiboeken geoefend. En toen corona eenmaal door het land raasde, staarden adviseurs en beslissers zich aanvankelijk blind op de ziekenhuizen en medische aspecten. Daardoor werd de verpleeghuiszorg aan ‘zijn lot overgelaten’ en werd sociale nevenschade te lang onderschat.

16 februari