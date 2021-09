Onvrede rond uitzichtloze formatie neemt toe in provincies: ‘Gaat zo niet veel langer’

Kabinet doorbreekt taboe: elitemili­tai­ren halen in stad Kaboel gestrande evacués op

25 augustus Nederlandse en Afghaanse evacués hoeven niet langer op eigen kracht naar het vliegveld van Kaboel te komen. Nederlandse militairen die in Afghanistan zijn, gaan nu ook de stad in om gestrande mensen langs de taliban te loodsen. Eerder was dat voor het kabinet nog taboe.