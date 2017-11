Onno Hoes terug op burgemeesterspost

Haarlemmermeer wil per 1 januari 2019 fuseren met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarom is voorlopig gekozen voor een waarnemend burgemeester en is een vacature voor de burgemeester van de nieuwe fusiegemeente nog niet aan de orde.

Hoes (56) was van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht en moest opstappen na een uitzending van omroep PowNed dat heimelijke opnames had van een date met een 21-jarige man. Er ontstond commotie over de beelden van zijn escapades in combinatie met het uitlekken van privé- en ambtelijke gegevens.



Hoes was eerder bijna tien jaar gedeputeerde van Noord-Brabant en geeft tegenwoordig leiding aan een landelijk schakelteam dat de opvang en ondersteuning van verwarde mensen in kaart brengt.