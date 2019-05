Onkreukbare Harbers valt bij tweede grote horde

Harbers? De benoeming van het oerdegelijke VVD-Kamerlid Mark Harbers als staatssecretaris voor Immigratie en Asiel was een van de personele verrassingen in dit kabinet. De onkreukbare parlementariër moest rust en regelmaat brengen rond heikele asielthema's, maar bij de tweede grote hindernis gaat hij onderuit.

Voor de post asielzaken hadden de politiek analisten aan het einde van de kabinetsformatie van 2017 uiteraard een aantal namen op hun lijstjes. Bij de VVD stond met stip bovenaan Tweede Kamerlid Malik Azmani, die al jaren het woord voerde over immigratie en met zijn plan-Azmani aan de wieg stond van de latere Turkije-deal.

Maar hij werd het niet. Mark Harbers (1969, Ede) was de man die Klaas Dijkhoff opvolgde als bewindsman voor asielzaken. Een veilige keuze, voor de VVD. De onberispelijke Rotterdammer - naar eigen zeggen opgegroeid als ‘blijmoedig katholiek’ - was Tweede Kamerlid sinds 2009, daarvoor was hij wethouder in de havenstad, ooit adviseerde hij minister Gerrit Zalm. ,,Op mijn zeventiende ben ik lid geworden van de VVD. Ik keek in die jaren naar Den Haag Vandaag en dacht: als ik later daar eens kon staan, in die Kamer. Mijn droom is uitgekomen”, zei hij eerder.

Degelijk

Harbers staat voor degelijkheid, blijft ogenschijnlijk rustig bij hevige publicitaire stormen. Als hardcore Songfestivalfan heeft hij kopieën van alle edities thuis liggen, maar verder permitteert de gesjeesde economiestudent zich weinig uitspattingen. Die tikje saaie uitstraling was precies wat ze bij Justitie en Veiligheid nodig hadden na rumoerige jaren met grote vluchtelingenstromen, terugkerende asiel-problemen en het steeds oplaaiende vuur rond het kinderpardon.

Dat Harbers jarenlang financieel woordvoerder was en zich daarvoor nooit met immigratie of asielzaken bezighield, was ook geen beletsel.

Volledig scherm Mark Harbers eerder vandaag bij de persconferentie over de asielcijfers. © EPA

Lili en Howick

Harbers grootste test tot de cijferkwestie van deze week was de asielrel rond de Armeense tieners Lili en Howick. Harbers werd vorig najaar geconfronteerd met een draai van een coalitiepartner, gebruikte uiteindelijk zijn discretionaire bevoegdheid om de broer en zus te laten blijven. Door dreigementen moesten Harbers en zijn man zelfs onderduiken, maar de bewindsman zette al snel zonder veel poeha de nieuwe kinderpardon-koers in. Het politieke stof wordt van de schouders geklopt, en door.

Volledig scherm Howick en Lili, de Armeense kinderen die na tien jaar Nederland uitgezet dreigden te worden, maar na grote ophef alsnog mochten blijven. © anp