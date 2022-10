Onderzoeksraad keek naar avondklok, mondkapregels en vaccineren: wat ging mis bij tweede golf?

met Video Van der Burg in beroep tegen uitspraak over slechte opvang asielzoe­kers

Staatssecretaris Eric van der Burg gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de leefomstandigheden in de asielopvang. De rechtbank oordeelde gisteren dat de overheid niet voldoet aan de Europese normen die gelden voor menswaardige opvang.

7 oktober