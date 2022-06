Onderzoek: Oud-Kamerlid Van Dijk (PvdA) schuldig aan grensoverschrijdend gedrag

Van Dijk was géén ,,waardig ambassadeur van de PvdA, ook buiten werktijd.’’ Dat concludeert het gerenommeerde onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Dat staat in het onderzoek dat de PvdA had ingesteld naar aanleiding van meldingen van een aantal vrouwen over de PvdA’er. Ook heeft Van Dijk interne normen van de PvdA geschonden.

pijnlijk en ernstig

Het is voor de PvdA-partijtop reden om zich ondubbelzinnig te distantiëren van Van Dijk. Partijvoorzitter Esther-Miriam Sent prijst de melders als ,,dapper’’. Verder kwalificeert ze de bevindingen van het onderzoekbureau als ,,verdrietig en ernstig’’ en ,,onverenigbaar’’ met een PvdA-Kamerlidmaatschap. Ook PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken schaart zich daarachter: ,,De conclusies zijn pijnlijk en ernstig, de fractie neemt het besluit van het partijbestuur over en dat betekent dat er voor Gijs van Dijk geen plaats meer is in de PvdA Tweede Kamerfractie.’

Op meerdere punten heeft Van Dijk de Gedragscode geschonden, concludeert het onderzoeksbureau. Het besef dat buitenstaanders meestal geen onderscheid maken tussen gedrag tijdens werk- en privétijd. Alert zijn op situaties in je werk waarin je met privérelaties te maken krijgt. Het is van belang dat privérelaties het professioneel functioneren niet beïnvloeden. En op het punt van een waardig ambassadeurschap schoot Van Dijk eveneens tekort, meent het onderzoeksbureau.

Het partijbestuur is geschrokken van de conclusies van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Het bestuur vindt het op basis van deze conclusies ‘onwenselijk’ dat Van Dijk in de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt.

,,Van Dijk had negatieve invloed’’

In een persverklaring zegt het partijbestuur: ,,Vast is komen te staan dat de gedragingen van Van Dijk negatieve invloed hebben gehad op slachtoffers, op zijn positie als Tweede Kamerlid en op de wijze waarop hij de partij naar buiten vertegenwoordigde.’’

Het gaat om gedragingen die in 2019 en 2020 plaatsvonden en begin dit jaar naar buiten kwamen. Er waren klachten van zeker drie vrouwen. Daarop werd Van Dijk gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen. Met deze uitkomst wordt ook voormalig fractievoorzitter Lilianne Ploumen vrijgepleit. Van Dijk meende dat hij ten onrechte onder druk was gezet zijn zetel op te geven.

In de samenvatting van het onderzoek verwerpt Bezemer & Schubad het verweer van Van Dijk ooit enige norm te hebben geschonden. ,,Niet overtuigend’’ in het licht van het onderzoeksmateriaal, dat overigens vertrouwelijk blijft.