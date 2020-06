Onderzoek naar spoorloos verdwenen asielzoekers

Broekers-Knol reageerde op vragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Vorig jaar verdwenen bijna duizend asielzoekers uit Nigeria spoorloos uit opvangcentra, meldden Argos en NRC Handelsblad eind vorige week op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarbij zijn veel signalen dat mensen slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.



In 2019 verdwenen er zeker 961 Nigerianen uit COA-locaties. Van hen ontbreekt elk spoor. Daar kwamen er in januari dit jaar nog eens 128 bij. Het gaat om een forse stijging: in 2014 verdwenen er zeventig Nigeriaanse mannen en vrouwen ‘met onbekende bestemming’, in 2018 ging het om iets meer dan tweehonderd. In totaal hebben 2461 Nigeriaanse asielzoekers zich vorig jaar gemeld in Nederland.



Broekers-Knol noemt de berichten ‘zeer zorgelijk’. ,,Mensenhandel is een zeer ernstig delict, met traumatische gevolgen voor de slachtoffers.’’ Volgens haar is het echter lastig om bij de opvang in te grijpen, omdat de asielzoekers niet opgesloten zitten, maar vrij zijn te vertrekken. Tegelijkertijd is opsporing ook ingewikkeld, omdat er te weinig informatie voorhanden is, aldus de bewindsvrouw. ,,.Alle betrokken organisaties zijn er uitermate alert op om signalen van mensenhandel te herkennen.’’