Onderzoek naar rol Nederlandse ambtenaren bij illegale adopties

Daarnaast is mogelijk geprobeerd om deze betrokkenheid ‘buiten beschouwing te laten bij een strafrechtelijk onderzoek’, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Hij wil weten of dit vaker voorkwam, en in hoeverre de overheid een actieve rol speelde bij illegale adopties.



De informatie over de mogelijke betrokkenheid kwam aan het licht door een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ‘De belangrijkste onderzoeksvraag is wat de feitelijke gang van zaken is geweest en wat de rol van de Nederlandse overheid was’, aldus Dekker.