Ondernemers: Met deze plannen kunnen we Nederland in versnelling brengen

Niet eerder is er in een regeerakkoord zoveel aandacht geweest voor het midden- en kleinbedrijf, meent Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland. ,,Ik ben blij dat het nieuwe kabinet er staat en dat het stappen zet om het werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken en bijvoorbeeld de door ons bepleite MKB-toets invoert."

Positief vinden de werkgevers dat het kabinet 'inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering' is voor werkgevers om mensen aan te nemen. ,,Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent.”

Volgens werkgeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW is het wel belangrijk dat de plannen nu verder worden uitgewerkt ’zodat we vaart kunnen blijven maken voor de toekomst van het land’. De werkgevers verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het zogeheten topsectorenbeleid.

Btw

LTO Nederland zegt in aanvulling daarop: ,,Het is wel balen dat het kabinet de btw verhoogt van 6 naar 9 procent. We moeten nog zien of die via andere belastingmaatregelen voldoende gecompenseerd wordt.”