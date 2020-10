Ondanks maatregelen koersen ziekenhuizen af op ‘slechtste scenario’

,,We hebben de afslag nog niet genomen”, aldus Kuipers in een briefing aan Kamerleden. Gisteren lagen er 1829 'gewone’ coronapatiënten in het ziekenhuis en 529 mensen op de intensive care.

Volgens Kuipers zitten we momenteel nog steeds op de lijn die uiteindelijk leidt tot 4513 reguliere coronapatiënten in het ziekenhuis en zelfs boven de lijn die gaat naar 1219 zieken op de ic. Nog meer ingrepen, zoals een lockdown, veranderen niets aan deze situatie.

Het goede nieuws is dat we naar een piek toegaan, maar de vraag is hoe snel. Het is essentieel dat de curve snel afvlakt, stelt Kuipers, omdat we anders langer bezig zijn met het herstel.

,,Wat we doen is heel erg scherp aan de wind zeilen. Voor de ziekenhuizen moeten we nu echt een afvlakking zien. Gebeurt dat niet, dan komen we echt in de problemen.”

Vertraagd beeld

Het probleem is dat we door een vertraagd beeld nu nog niet weten of het reproductiegetal alweer aan het terugzakken is naar de onder de 1 en er dus minder mensen in het ziekenhuis belanden. Is dat niet het geval, dan zullen de ziekenhuiscijfers nog zeker tot diep in november blijven stijgen.

En dat betekent dat we op dit moment nog altijd in het scenario leven dat ruim driekwart van de gewone zorg zal zijn afgeschaald per eind november. Kuipers benadrukte dat langere afschaling het steeds moeilijker maakt om snel weer meer reguliere zorg te leveren.

