Omtzigt: 'Regel eindelijk nabestaandenpensioen goed'

VIDEO Rutte: Trump heeft een punt, er moet meer geld naar Defensie

11 juli Nederland heeft de uitgaven aan Defensie enorm verhoogd maar nog onvoldoende. Dat zei premier Rutte bij aanvang van de Navo-top in Brussel vandaag. ,,We moeten meer doen, dat heb ik vorige week ook gezegd in het Witte Huis. Dus we moeten in 2020 opnieuw kijken naar de uitgaven.''