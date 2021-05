Omtzigt langer ziek, laat zich vier maanden vervangen als Kamerlid

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is langer ziek en laat zich de komende zestien weken vervangen. Dat meldt hij op Twitter. Omtzigt liet in februari al weten oververmoeid te zijn en gas terug te moeten nemen.

‘Het herstel vergt helaas wat langer dan ik hoopte. Hoewel ik aangegeven had om echt rust nodig te hebben, lukt dat niet’, schrijft het Twentse Kamerlid op het sociale medium. ‘Zowel een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets teveel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in de media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust.’

Omtzigt kwam de afgelopen weken vaak - ongewild - in het nieuws tijdens de formatie. Verkenner Kajsa Ollongren toonde bij het vertrek van het Binnenhof per ongeluk een document met ‘Omtzigt - functie elders’. Later bleek dat premier Mark Rutte, die daar geen herinnering aan zei te hebben, het tijdens zijn gesprek met de verkenners had gehad over een andere functie voor Omtzigt. Hij benadrukte dat hij zelf niet vond dat Omtzigt een andere functie moest, maar dat de VVD geen bezwaar zou hebben als het CDA zou besluiten Omtzigt een positie in een nieuw kabinet aan te bieden.

Volledig hersteld

‘Graag zet ik me in voor de oplossing van dringende problemen in Nederland, bij pensioenen, belastingen of met het plan voor een nieuw sociaal contract, opgesteld als reactie op het toeslagenschandaal. Dat lukt me echter alleen als ik weer volledig hersteld ben.’ Omtzigt benadrukt in zijn verklaring dat hij het besluit heeft genomen ‘na goed overleg met Wopke Hoekstra en Marnix van Rij’. Dat zijn de partijleider en de partijvoorzitter van het CDA.

Omtzigt verwacht dat hij binnen de zestien weken zal herstellen. Maar de regels voor ziekteverlof in de Tweede Kamer staan een vervanging voor een kortere periode niet toe. Dat kan alleen voor de volle zestien weken. Omtzigt wordt vervangen door Henri Bontenbal.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: