Omtzigt keert terug op binnenhof terwijl sfeer in formatie naar vriespunt daalt

31 augustus Wéér stapt een bewindspersoon uit het demissionaire kabinet. Dit keer is het VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen (58), demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wordt per 1 oktober voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven. Van Nieuwenhuizen is opgevolgd door Barbara Visser, die staatssecretaris van Defensie was.