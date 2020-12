OMT: Restaurants mogen bij heropening nog maar 30 gasten toelaten

Forum voor Democratie op vier zetels in peiling Maurice de Hond

6 december Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou het door interne twisten geplaagde Forum voor Democratie vier zetels in de Tweede Kamer halen. Dat komt naar voren in een peiling van Maurice de Hond onder 5000 mensen. Vorige week kwam FVD in een peiling van De Hond nog uit op drie zetels. Tijdens de verkiezingen van 2017 kreeg de partij van Thierry Baudet twee zetels.