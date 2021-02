OMT komt met effecten avondklok, verlenging dreigt

Premier Mark Rutte liet tijdens zijn wekelijkse persconferentie al doorschemeren dat het beeld somber is. ,,We zouden de avondklok voor twee weken doen”, zei Rutte. ,,Maar wat je intussen ziet is een snellere groei van de Britse variant, die ook nog veel besmettelijker is. We hadden eerder deze week doorrekeningen van het OMT over het aantal bezette IC-bedden. Dat stijgt zeer aanzienlijk, zelfs als je die scherpe lockdownmaatregelen allemaal in stand houdt.” Daarom wil het kabinet nu eerst nieuwste cijfers zien voordat het beslist over verlenging van de avondklok.