OMT koerst niet op maatregelen voor ongevaccineerden

Wél voelt het OMT sowieso voor het verversen van de adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken, drukte te mijden en opnieuw - waar het kan - afstand te houden. Heftige ingrepen als een avondklok, de sluiting van winkels, horeca en scholen zijn vooralsnog niet nodig, stelt een bron uit het OMT.

Lees ook Achterstand in rekenen en lezen door coronatijd

Een formele herinvoering van de anderhalve meter-regel ligt gevoelig. Dat vergt wetswijzigingen en betekent ook symbolisch een grote stap ‘terug’. Daarom blijft het waarschijnlijk bij een advies.

Wel wordt nog overwogen om op meer plekken te werken met QR-codes om ergens toegang te krijgen. Publiek bij amateurwedstrijden, in sportscholen, bij zwembaden of om mee te doen bij amateursportwedstrijden hebben deze nu nog niet nodig. Binnen het OMT wordt eraan gedacht om de bredere inzet van de coronapas in te zetten bij lokale brandhaarden.

Coronamaatregelen

Het OMT boog zich in een vier uur durende sessie over de te nemen coronamaatregelen. Vrijdag vergadert het demissionaire kabinet nog over de opties. De regering zoekt koortsachtig naar manieren om de nieuwste coronagolf zo precies mogelijk de kop in te drukken. Zonder harde lockdownmaatregelen, maar wel krachtig genoeg om toestroom naar ziekenhuizen te keren. ‘Onvermijdelijk', noemde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) nieuwe maatregelen.

Daarbij hangt de zwaarte van de ingreep af van de precieze prognoses van het RIVM. Die worden nog op papier gezet, details volgen later. Als het lukt om met een strikter thuiswerk-, afstands- en mijd mensenmassa-advies de grafieken te keren, zal dat gebeuren, stelt een bron.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maatregelen die alleen voor ongevaccineerden gelden, zijn voor De Jonge geen taboe, maar de Tweede Kamer en experts zien er vooralsnog geen heil in. Eerst moeten bestaande maatregelen beter worden gehandhaafd, vindt een flink deel van het parlement.

OMT-leden als Diederik Gommers, Jan Kluytmans en Marc Bonten toonden zich eerder deze week al kritisch over wenselijkheid en uitvoerbaarheid van zulke speciale regels voor niet-ingeënte personen.

Het landelijke risiconiveau staat nu op ‘zorgelijk’, maar gaat bij gelijke trend naar ‘ernstig’ komende dinsdag. Donderdag werden er 168 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdeling opgenomen, waarvan 14 op de intensive care.

Luister ook onze podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In totaal liggen er nu 944 patiënten met corona in het ziekenhuis. Dat is minder dan in eerdere golven, maar de IC-capaciteit is beperkt. Ook willen ziekenhuizen zoveel mogelijk andere ingrepen gewoon uitvoeren.

Vier op de vijf coronapatiënten op de IC is ongevaccineerd. De kans dat je op de IC komt met covid19 is voor een gevaccineerd persoon 33 kleiner dan als niet-gevaccineerd persoon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.