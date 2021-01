OMT adviseert tegen openen basisscholen op 25 januari

Britse mutant

Het OMT is bezorgd over de Britse variant van het coronavirus. Door het virus worden meer mensen besmet met het coronavirus. ,,We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen’’, aldus kinderarts en OMT-lid Károly Illy, vanmorgen tegen deze site. ,,Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen.’’