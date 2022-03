OMT adviseert kabinet 'gedeeltelijk' thuiswerkadvies te handhaven

Video Kamer woedend om ‘spijbelen­de’ Kaag, premier Rutte moet opdraven

In de Tweede Kamer is vanmiddag met woede gereageerd toen bleek dat minister Sigrid Kaag (Financien) niet beschikbaar bleek voor het mondelinge vragenuurtje. Waar Kamerleden haar wilden bevragen over de instortende koopkracht van Nederlanders, was de minister in Maastricht om een speech over Europa te geven.

