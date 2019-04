Omstreden senator Duthler stapt uit de VVD

Update FvD zet Henk Otten opzij als beoogd fractielei­der

16:19 Henk Otten is niet langer de beoogd fractieleider voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. De lijsttrekker is door zijn toekomstige collega-senatoren op een zijspoor gezet. Voorlopig is Paul Cliteur hun voorman. Otten is nog wel welkom als fractielid.