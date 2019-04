Omstreden plan voor verplichte observatie ‘tijdbommen’ nieuw leven ingeblazen

De Tweede Kamer haalt een plan uit de mottenballen om verwarde mensen maximaal drie dagen verplicht te kunnen observeren in een ggz-instelling.

Met name in grotere steden is er regelmatig overlast door verwarde personen die door hun familie en omgeving als gevaarlijke ‘tijdbom’ worden beschouwd, maar dit tijdens een gesprek met een psychiater weten te verhullen.

Met een zogeheten observatiemaatregel kan zo iemand op last van een burgemeester ongewild van straat worden gehaald en maximaal drie dagen worden geobserveerd in een afgeschermde zorgomgeving. In die tijd kan ook informatie worden verzameld bij familie, het sociale wijkteam en zorgverleners.

Te vergaand

In de vorige kabinetsperiode zorgde deze maatregel, voorgesteld door toenmalig VVD-minister Edith Schippers, nog voor ophef en haalde die de eindstreep niet. Psychiaters en behandelaars vonden het plan veel te ver gaan; het kabinet zou hiermee de grenzen van onze rechtstaat opzoeken om lastige burgers te kunnen opsluiten.

Toch kwam het CDA eerder deze maand tijdens het debat over de moordenaar van Anne Faber, Michael P., opnieuw met het voorstel op de proppen. De PvdA, eerder nog tegenstander, gaf ineens aan gedraaid te zijn en dit voorstel nu te willen steunen. Ook de VVD en de SGP zijn warm voorstander van het plan.

Te weinig informatie

Het CDA legt de observatiemaatregel vandaag opnieuw voor aan het kabinet, bij een ggz-debat. ,,Wij zien dat bij incidenten vaak onvoldoende snel kan worden gehandeld, omdat er te weinig informatie beschikbaar is. Dat moet veranderen, want iemand kan een potentieel gevaar voor zichzelf of de samenleving zijn”, aldus Kamerlid Joba van den Berg.

VVD’er Leendert de Lange: ,,Ik maak me hier al jaren hard voor. Er is nu een categorie mensen met een ernstige psychische aandoening die in stilte wegkwijnt. Dit kan een goed instrument zijn om deze patiënten te helpen. Nu is het afwachten tot het misgaat. Wij willen dat voor zijn.’’