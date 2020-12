Omstreden Freek Jansen op plek 7 van nieuwe kandidatenlijst FVD

Theo Hiddema staat als lijstduwer op nummer 50, net voor senator Paul Fentrop. Penningmeester Olaf Ephraim staat op plek 3 en Hans Smolders, de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn - die FvD eerder nog de rug toekeerde - staat op plek 4. Van Haga werd in september 2019 uit de VVD gezet en ging als eenmansfractie verder. Vorige maand sloot hij zich formeel aan bij FvD in de Tweede Kamer.

Jansen is al vier jaar de vertrouweling van Baudet en fungeert als zijn rechterhand. Hij zou geregeld hebben dat partijleider Baudet een ontmoeting had met de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand. Hij is ook de voorzitter van de JFvD, die al twee keer in opspraak raakte nadat in appgroepen van de club rechtsextremistische en antisemitische berichten werden gedeeld. Uit een intern onderzoek, uitgevoerd door onder meer Van Haga, bleek ‘geen verwijtbaar handelen’.