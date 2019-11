Ollongren langer ziek: staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven worden minister

De nieuwe situatie duurt in ieder geval tot de kerstvakantie. CDA’er Knops wordt vandaag benoemd tot minister en krijgt de leiding over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was al staatssecretaris op dat ministerie. Het onderdeel Wonen, waarvoor Ollongren ook verantwoordelijk was, gaat naar D66-collega Stientje van Veldhoven, die ook staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is. Van Veldhoven wordt vandaag benoemd tot minister voor Milieu en Wonen.