Ollongren haakt af in strijd om lijsttrekkerschap D66

,,Het gaat hartstikke goed”, zei de langdurig zieke Ollongren, maar ze deinst terug voor de hectiek van het mogelijke lijsttrekkerschap en het politieke leiderschap. ,,Ik denk niet dat het verstandig is. Het is beter als jullie een van de andere kandidaten kiezen in de wetenschap dat er heel andere goede kandidaten zijn.’’

Ollongren leek lang in de race tot haar langdurige ziekte haar bijna zes maanden weghield uit Den Haag. Ze wilde afgelopen weekend nog geen antwoord geven in een interview met deze site op de vraag of ze er voor in was. ,,Alles op zijn tijd.’’