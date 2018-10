Oeps! Kersverse D66-voorzitter Jetten maakt direct twitterflatertje

De jonge politicus is overigens niet de enige die wel eens de mist in gaat op sociale media. Thierry Baudet ging begin dit jaar ook al flink in de fout met een filmpje op zijn instagram-account. De voorman van Forum voor Democratie postte een video waarin hij zijn respect uitsprak voor de Nederlandse militairen in Uruzgan, terwijl onze soldaten daar al sinds 2010 niet meer zaten. In een reactie zegt Baudet dat hij de tekst bij het filmpje anders bedoeld had.



50Plus-voorman Henk Krol ging twee jaar geleden nog veel pijnlijker de fout in door de overleden schrijver Joost Zwagerman op Facebook te feliciteren met zijn verjaardag. Een week later beging hij dezelfde fout bij een overleden Friese ondernemer. Hij ontving daarvoor de Social Media Award voor slechtste bericht.