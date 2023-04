Nutri-Score aangewezen als officieel hulpmiddel voor keuze in de supermarkt

Dat laat staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer weten.

Met Nutri-Score - een van oorsprong Frans systeem - kan je in een oogopslag zien hoe gezond het product in jouw winkelwagentje is. De score is onder meer gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers en zout, verzadigd vet, vezels, eiwit, groente en fruit, en noten in een product. Hoe ongezonder de voedingsstoffen in een product, hoe lager de uitslag uitvalt. En hoe gezonder, hoe hoger. De A is het hoogst en de E het laagst.

Rekenmethode aangepast

Er werd in Nederland al een paar jaar geëxperimenteerd met het scoresysteem, dat al wordt gebruikt in Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Zwitserland. Die periode heeft Nederland ook aangegrepen om in een internationale stuurgroep te pleiten voor wijzigingen van de rekenmethode van het systeem. Na wetenschappelijk onderzoek is de methode aangepast waardoor deze beter aansluit bij de Nederlandse situatie. ‘Met de nieuwe methode verbetert bijvoorbeeld het onderscheid tussen volkorenbrood en witbrood sterk, omdat volkorenbrood meestal een A krijgt en witbrood voornamelijk een C. Diepvriespizza’s scoren met het herziene algoritme meestal niet hoger dan een C’, meldt het ministerie van VWS.

Quote Zoveel mogelijk eten binnen de Schijf van Vijf blijft voor iedereen het gezondste advies Staatssecretaris Maarten van Ooijen

,,Nutri-Score moeten we echt zien als iets extra’s dat we allemaal best kunnen gebruiken in de supermarkt‘’, zegt staatssecretaris Van Ooijen. ,,Zoveel mogelijk eten binnen de Schijf van Vijf blijft voor iedereen het gezondste advies. Daarbovenop biedt de Nutri-Score een extra handvat om de betere keuze te maken, bijvoorbeeld voor producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Op een hele eenvoudige manier, met kleuren en letters die we inmiddels allemaal wel herkennen. Kort samengevat: elke dag diepvriespizza is niet gezond. Maar als je het wel een keer eet, kan Nutri-Score je helpen om de pizza uit te zoeken met de betere samenstelling.”

Vrijwillig

Nutri-Score is een vrijwillig logo dat op de voorkant van producten wordt geplaatst. Hoewel de rekenmethode is aangepast, blijft verdere ontwikkeling daarvan nodig, zo stelt Van Ooijen. ‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten over voeding zullen worden gevolgd om de rekenmethode verder te verbeteren’, laat het ministerie ook weten.

De Gezondheidsraad toonde zich eind vorig jaar kritisch in een adviesrapport over het logo. De Nutri-Score laat soms veel ruimte voor ongezonde toevoegingen, luidde een van de kritiekpunten. Toch zag ook de raad uiteindelijk wel meerwaarde in het gebruik van het logo, mits dat wordt verbeterd.

De Consumentenbond laat weten tevreden te zijn met het besluit van het kabinet. ,,Wij hebben jarenlang gepleit voor Nutri-Score en zijn dan ook blij dat het nu daadwerkelijk kan worden ingevoerd’’, zegt directeur Sandra Molenaar. De bond roept alle supermarkten en fabrikanten die het logo van Nutri-Score nog niet gebruiken op dat wel te gaan doen.

