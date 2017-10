Nu definitief: regeerakkoord Rutte III is af

De burger moet de komende periode echt gaan merken dat het economisch beter gaat met Nederland, blijkt uit het voorwoord van het regeerakkoord. 'Politiek moet gaan over Nederland én Nederlanders, minder over cijfers en Den Haag. Dat is wat mensen vragen' staat te lezen in de tekst, die vanmorgen via BNR Nieuwsradio al naar buiten kwam.



Het kabinet wil onder meer de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan banden leggen. 'Een flexibele arbeidsmarkt is een groot goed, maar kan ook doorschieten.' De partijen willen daarom een 'nieuwe balans tussen flex en vast' realiseren, door het aanbieden van een vast contract financieel aantrekkelijker en minder risicovol te maken voor werkgevers.



Rutte III gaat naar eigen zeggen ook flink inzetten op groene maatregelen. 'Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken', schrijven de partijen, die spreken van een 'ambitieus klimaatbeleid'. Zo willen ze onder meer de CO2-uitstoot verlagen door middel van een klimaat- en energieakkoord. 'We leggen de lat hoog.'