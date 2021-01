Nu al ruzie in partij van Willem Engel: ‘Niet op de kieslijst? Ik weet van niets’

Volgens Filippini heeft ook partijvoorzitter Anna Zeven haar functie neergelegd. Zeven geeft aan dat daar geen sprake van is. ,,Bas Filippini is gesommeerd om de gedane uitspraken in te trekken”, laten Zeven en Engel beiden in een schriftelijke reactie aan deze site weten.

Met de komst van Engel was een ‘actiepartij in huis gehaald’ en dat was niet de bedoeling, zegt Filippini. Er is een interim-bestuur aangesteld dat de rust in de partij moet terugbrengen. Ook is een aantal leden op de kieslijst geschorst. De ‘sociale middenpartij’ gaat verder op de oorspronkelijk ingeslagen koers.