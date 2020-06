NS mag ook na 2024 op Nederlandse hoofdspoor blijven rijden

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vanavond in een brief aan de Tweede Kamer. Van Veldhoven vindt de prestaties van NS goed; ook in vergelijking met andere Europese spoorbedrijven.

,,Onderzoek wijst bovendien uit dat aanbesteden van het huidige hoofdrailnet zeer complex en risicovol is, wat uiteindelijk nadelig kan uitpakken voor zowel de reiziger als de belastingbetaler.” Staatssecretaris Van Veldhoven kiest er daarom voor de nieuwe concessie onderhands aan NS te gunnen.

Volgens een woordvoerder van de bewindsvrouw moet nog nader worden bepaald hoe lang de looptijd wordt van de geplande vergunning. Eerder was die tien jaar.

Voorwaarde van gunning is wel dat de vervoerder blijft inspelen op de verwachte reizigersaantallen en nieuwe ontwikkelingen. Ook moeten de – al goede – prestaties verder omhoog, zodat treinen nog vaker op tijd rijden en reizigers altijd goed geïnformeerd zijn.

IC-direct blijft bij NS

De binnenlandse treindienst over de hogesnelheidslijn (IC-direct op de HSL-Zuid) blijft onderdeel van de vergunning die NS krijgt.

De staatssecretaris ziet daarnaast mogelijkheden om ruimte te geven aan andere treinvervoerders om per 2025 nieuwe internationale verbindingen te exploiteren. De komende periode wordt nader onderzocht welke internationale verbindingen zo tot stand kunnen komen.

Tot slot houdt Van Veldhoven de mogelijkheid open om sprinterdiensten te decentraliseren. Dit mag echter geen negatieve effecten hebben op de intercity-verbindingen in regio’s en ook niet leiden tot versnippering van het netwerk.

NS blij met behoud hoofdconcessie

Roger van Boxtel, president-directeur van NS, is blij met het belangrijkste besluit. ,,NS dankt het kabinet voor het vertrouwen dat zij ons schenkt en beschouwt dit besluit als een grote opsteker in roerige tijden. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we ons heel goede niveau de komende jaren vasthouden en uitbouwen, zelfs door het moeilijke coronavirus heen. De gunning van het hoofdrailnet aan NS is een beloning en een aansporing tot nog betere resultaten."

Toch heeft de vervoerder ook kritiek, bijvoorbeeld omdat het kabinet de mogelijkheid open houdt om sprinterdiensten van het hoofdrailnet af te knippen. ,,Dit verder versnipperen van het treinvervoer in Nederland is volgens NS niet in het belang van de reiziger. Het leidt tot langere reistijden, meer overstappen en meer onduidelijkheid over tarieven.”