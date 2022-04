Nijboer wil PvdA-fractie leiden: ‘Samenwerking met GroenLinks smaakt naar meer’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil fractievoorzitter worden. Dat meldt hij zojuist in een bericht aan partijgenoten. Nijboer is al bijna tien jaar Kamerlid, hij stelt dat de samenwerking met GroenLinks moet doorgaan. ‘Welke vorm die samenwerking krijgt is niet alleen een zaak van de Kamerfractie'.

Na het plotselinge vertrek van Lilianne Ploumen vorige week is Nijboer de eerste formele kandidaat die zich meldt. Betrokkenen sluiten niet uit dat andere gegadigden hun vinger nog opsteken. Volgens bronnen wordt ‘er druk gebeld’ binnen de PvdA. Donderdagochtend sluit de inschrijving, vrijdag stemmen de Kamerleden over de opvolging van Ploumen.

Springend punt daarbij is de verregaande samenwerking met GroenLinks. Ondanks berichten over een clubje critici van al te innige samenwerking, met Nijboer als één van hen, meldt de Groninger nu dat hij juist voorstander is.

In een lange brief aan partijgenoten meldt de financieel woordvoerder van de PvdA nu dat de samenwerking met GroenLinks ‘naar meer smaakt'. ,,Welke vorm die samenwerking uiteindelijk precies krijgt is niet alleen een zaak van ons als Tweede Kamerfractie maar ook van de partij en al onze leden in het hele land. Het gesprek daarover wil ik fatsoenlijk en met respect voor de verschillende opvattingen en ideeën in onze partij voeren.”

Nijboer werd vorige week al getipt als kanshebber om ‘tussenpaus’ te worden tot de nieuwe Kamerverkiezingen van 2025. Ook Attje Kuiken en Kati Piri zouden kans maken, al is van Piri onduidelijk of ze zelf wel wil.

Nijboer laat in het midden of hij ook opteert voor het lijsttrekkerschap na deze periode. ,,De landelijke verkiezingen staan pas over drie jaar gepland, een eeuwigheid in de politiek. Onze fractie verdient een voorzitter die er staat. Die niet op de winkel past, maar de sociaaldemocratische boodschap verder brengt.”

Nijboer wil daarom een ‘nieuw plan’ maken met de PvdA-fractie. ,,Steeds meer mensen maken zich zorgen of zij het eind van de maand nog halen. Met de torenhoge inflatie en energierekeningen is het ook voor mensen met middeninkomens steeds moeilijker om rond te komen. Het kabinet kampt daarnaast met enorme gaten in de begroting. Met mijn brede financieel-economische kennis en ervaring in onderhandelingen denk ik onze fractie in debatten en richting het kabinet goed te kunnen vertegenwoordigen. Voor een eerlijke inkomenspolitiek, sociale keuzes en verstandig beleid voor een schone, duurzame economie.”