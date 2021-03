Nieuwe VVD-burgemeester in opspraak na omstreden tweets: ‘Als we dit van tevoren wisten’

Hoe CDA-sterren­team nooit een team werd: 'Omtzigt heeft z’n eigen franchise'

18 maart Met Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt had ‘team CDA’ goud in handen. Maar Omtzigt zit overwerkt thuis, Wopke worstelde zich door de campagne en ex-leider Hugo de Jonge liet zich niet zien. ‘Wat is nou het CDA-verhaal?’