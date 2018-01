Nieuwe VS-ambassadeur treedt op 10 januari aan

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, biedt op 10 januari zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aan. Dat meldt de Amerikaanse ambassade. Hoekstra is een ambassadeur met een Nederlands randje; zijn wieg stond in Groningen. Toen hij 3 jaar oud was, emigreerde hij naar Holland in de Amerikaanse staat Michigan.

Van 1993 tot 2011 zat Hoekstra in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigde namens de Republikeinse partij. Hoekstra staat bekend als een conservatief politicus. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 steunde hij Donald Trump. Vorige maand raakte Hoekstra nog in opspraak toen hij tijdens een interview met de NOS zijn eigen, eerdere uitspraken over Nederland ontkende en dat ‘fake news’ noemde. Hij bood later via Twitter zijn excuses aan. ,,Ik ben geboren in Nederland en ik hou van het land. Het zal de grootste eer van mijn leven zijn om er als ambassadeur te dienen.”

Geloofsbrieven

Volgende week gaat zijn wens in vervulling. Het aanbieden van de geloofsbrieven gaat met veel ceremonieel gepaard: Hoekstra zal worden opgehaald en met een galarijtuig naar Paleis Noordeinde worden vervoerd. Daar wordt hij opgewacht door een militaire erewacht en een militaire kapel die het Amerikaanse volkslied speelt. Nadat Hoekstra de officiële stukken – waarin onder andere staat dat hij bevoegd is te spreken namens het Amerikaanse staatshoofd – aan Willem-Alexander overhandigt, maakt hij kort kennis met de koning. Na al het ceremonieel, beantwoordt Hoekstra vragen tijdens een persconferentie op zijn residentie in Den Haag.

Daarmee heet Nederland voor het eerst sinds februari 2016 weer een Amerikaanse ambassadeur welkom. In februari 2016 ging Timothy Broas terug naar de Verenigde Staten omdat hij meer tijd wilde doorbrengen met zijn familie. Hij was toen een kleine twee jaar ambassadeur.