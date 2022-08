Nieuwe uitkoopregeling boeren volgens Van der Wal onzeker: ‘Er zijn wat vraagtekens bij staatssteun’

,,Er zijn wat vraagtekens bij sommige dingen als het gaat om staatssteun en daarover zijn we nu in gesprek’’, erkent minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof na berichtgeving in NRC. De regeling voldoet mogelijk niet aan Europese regelgeving en zou daardoor een vorm van ongeoorloofde staatssteun zijn. In Den Haag is hierdoor discussie over de toekomst van de regeling. Als deze komt te vervallen, moet het kabinet op zoek naar een andere oplossing.

Dat is pijnlijk, want het vrijwillig uitkopen van boeren is juist een belangrijke pijler onder het huidige stikstofbeleid. Het uitkopen van boeren met een grote zak geld moet ervoor zorgen dat de uitstoot snel wordt teruggedrongen. Om de stikstofproblematiek op te lossen, heeft het kabinet 24,3 miljard euro beschikbaar, waarvan 7,5 miljard voor het uitkopen van boeren.



Volgens het ministerie van Natuur en Stikstof is het nog te vroeg om te stellen dat de uitkoopregeling in gevaar is. Een ambtelijk gesprek met de Europese Commissie is hierover reeds gevoerd, maar de minister moet zelf nog met de eurocommissaris om tafel hierover.

Volledig scherm Familie Van den Brink uit Uddel heeft haar kalverbedrijf verkocht aan de provincie Gelderland, waardoor die provincie stikstofruimte wint voor natuur en economie. © Rob Voss Volgens het ministerie is het pijnpunt het zogenoemde ‘beroepsverbod’. ,,Een boer die wordt uitgekocht mag geen doorstart maken op een vervolglocatie’’, erkent de woordvoerder van Van der Wal. De VVD-bewindsvrouw tracht in Brussel voor elkaar te krijgen dat boeren wél ergens anders door kunnen boeren. ,,Stel je bent boer op de Veluwe en er zou wel ruimte zijn in Flevoland waar je een super duurzaam bedrijf zou willen beginnen, daar wordt over gesproken’’, aldus haar zegsman.

‘Piekbelasters’

In maart van dit jaar kondigde minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) een “woest aantrekkelijke” regeling aan die stoppende boeren ruimhartiger zou compenseren. Dit is de ‘Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2’ - de MGA2. De regeling moet een reeds bestaande uitkoopregeling (MGO) vervangen, die de komende twee weken zou aflopen. Beide regelingen zijn gericht op het uitkopen van melk- en pluimveebedrijven en varkenshouderijen die veel stikstof uitstoten dicht bij kwetsbare natuurgebieden – ‘piekbelasters’ genoemd.



Volgens het ministerie wordt de regeling nu verlengd, omdat er nog vele tientallen bedrijven in gesprek zijn. ,,Als je met die bedrijven die gesprekken zou stoppen, dan moet je helemaal opnieuw beginnen’’, verklaart het ministerie. In Limburg gaat het om bijna veertig agrariërs waar nog mee wordt gesproken. In enkele andere provincies om tien à vijftien boerenbedrijven. Eerder leverden uitkoopregelingen ook al minder op dan gehoopt.