Nieuwe afleveringen van de podcast O, o, De Mos zijn nu te beluisteren

In aflevering vier staat de corruptiezaak centraal: acht verdachten, een strafdossier van 15.000 pagina’s, jarenlang onderzoek door de Rijksrecherche en één groep mannen die met De Mos ‘meedenkt’ in een klankbordgroep.

In de groep met partijadviseurs zitten ondernemers - vaak ook partijsponsor - die De Mos helpen, hem op ideeën brengen en waarmee hij kan sparren. De klankbordgroep blijkt een uiterst dominante factor bij de plannenmakerij en vormt een schaduwmacht van de politieke partij, lijkt het.

Het OM bestempelt diverse ondernemers uit de klankbordgroep als verdachte: de vijf vastgoed- en horecaondernemers doneerden aan de partij van De Mos en kregen in ruil daarvoor voorrang, voordeel en invloed op gemeentebeleid - waar hun bedrijven dan weer van profiteerden.

Uit telefoon- en appverkeer tussen politici en ondernemers dat we kunnen inzien voor de podcast, ademt een innige verstrengeling tussen De Mos en donateurs - ‘jij vraagt, wij draaien’ is letterlijk de belofte. Ook regelde De Mos in een een-tweetje met toenmalig burgemeester Pauline Krikke, dat het bevriende zalencentrum de langgewenste - en nu verdachte - nachtvergunning voor maar liefst tien jaar ‘in de binnenzak’ kreeg. Ging zijn ombudspolitiek de grens over naar strafbare vriendjespolitiek?

De Mos houdt vol dat alles volgens de gangbare politieke mores verliep. Dat hij voor zijn donateur regelt dat hij een nachtvergunning voor tien jaar krijgt, is slechts het gevolg van politieke onderhandelingen. Hij kwam als wethouder met een veel breder horecaplan, maar dat werd uitgekleed door politieke tegenstand in het college. Toen bleven alleen de nachtontheffingen over: ,,Ik ben supertrots dat ik iets regel.’’ De Mos kondigt overigens aan dat hij aangifte zal doen van het ‘lekken van het strafdossier’ omdat diverse media citeren uit dossierstukken.

Experts kritisch

Corruptie-expert, advocaat en voormalig officier van justitie in corruptiezaken Robert Hein Broekhuijsen zegt in de podcast: ,,Een ondernemer doneert en heeft een nachtvergunning nodig. De Mos neemt dat idee over. Dat De Mos dit dan samen met anderen besluit, is alleen relevant als hij tegen anderen zegt in de collegekamer: ‘let wel, ik heb ook geld gekregen in de partijkas van iemand die een vergunning nodig heeft. Dat je even weet dat ik er geld voor kreeg’.” Dat is niet gebeurd, onthulde deze nieuwssite vrijdag.

